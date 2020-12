Os números do Pix em apenas um mês de funcionamento são altos: 92,5 milhões de operações, 46,4 milhões de pessoas cadastradas, 3 milhões de empresas registradas e uma movimentação financeira de R$ 83,4 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Banco Central na quarta-feira (16).

O Pix é o sistema de pagamento automático que permite transações bancárias imediatas a qualquer hora. Foram geradas quase 111 milhões de chaves. A mais usada é o CPF (40,2 milhões), seguida da chave aleatória (29,1 milhões), número de celular (25,9 milhões), e-mail (18,2 milhões) e CNPJ (2,5 milhões).

