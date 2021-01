O professor da Faculdade Promove, delegado aposentado da Polícia Federal, José Roberto Lima, acredita que todo concurseiro deve seguir quatro etapas para a prova em concurso.



A primeira é escolher um bom curso preparatório porque, segundo ele, estudar em casa e sozinho não é bom já que o candidato não terá a opção de dividir as dúvidas. A segunda etapa é não desprezar o conteúdo fácil, já que 80% do que é cobrado nas provas são questões básicas de cada disciplina, explica José Roberto. A próxima etapa é estudar com qualidade, mesmo que seja por apenas 2 horas por dia. Para finalizar, ele sugere que o candidato deve gostar e ter prazer em estudar.

Todas as explicações dessas etapas e mais dicas para os concurseiros estão no livro de José Roberto Lima, “Como passei em 15 concursos”. No livro ele conta toda a trajetória com experiências bem-sucedidas nos concursos públicos pelos quais ele passou. Um manual para quem quer aproveitar a oportunidade dos mais de 60 concursos públicos com editais publicados e com inscrições abertas em todo país.

Acompanhe a entrevista na íntegra.