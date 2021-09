Geada, seca, irregularidades das chuvas, granizo, aumento da temperatura média e até tempestade de areia. O clima no Brasil e no mundo vem mudando ao longo dos anos.

O último boletim divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) revela que a temperatura no planeta já está 1,07º maior.

Segundo o relatório do órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), grande parte desse aumento na temperatura está relacionada à ação humana.

O coordenador do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Lizandro Gemiacki, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o assunto nesta terça-feira (28), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.