Quem está em busca de um animal de estimação terá uma boa oportunidade neste domingo (15). É a feira de adoção de cães e gatos, que será realizada na Esplanada Sul do Mineirão, das 10h às 15h.

A feira faz parte do projeto "Esplana - Movimento de Arte e Cultura", que traz atividades culturais gratuitas no Gigante da Pampulha. Os estandes serão montados em frente ao mural produzido pelo projeto Museu de Rua, que revitaliza espaços públicos com intervenção artística.

De acordo com Ivan Neves, idealizador e produtor do projeto, a ideia une a boa ação e a ocupação da Esplanada. "A gente fez esse movimento com o Mineirão para fazer um movimento de atividades culturais. A feira de adoção tem todo um apelo social e será de frente para o mural. E também para ocupar o Espaço da Esplanada que é um espaço público", conta.

Na feira, também serão vendidos artigos do mundo Pet e o valor arrecadado será doado para abrigos de animais abandonados.

Não é necessário apresentar comprovante de residência, mas os organizadores pedem que os interessados levem uma caixa para transporte dos bichinhos. Outra orientação é que menores de idade estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

Serviço

Quando: domingo (15), das 10h às 15h

Onde: Esplanada Sul do Mineirão (av. Antônio Abrahão Caram, 1001)

Entrada gratuita

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.