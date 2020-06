Depois da polêmica gerada nas redes sociais por causa de uma foto publicada pelo goleiro Bruno Fernandes, no Instagram, em um canil, a esposa do condenado pela morte de Eliza Samudio usou a mesma rede social para defendê-lo.

Nesta quinta-feira (25), Ingrid Calheiros publicou três vídeos para dizer que Bruno não é garoto propaganda de nenhum canil e que o estabelecimento, especializado em criação de cachorros da raça american bully, pertence a amigos seus, no Estado do Rio de Janeiro.

Ingrid também criticou a polêmica em torno da foto publicada por Bruno na quarta-feira (24), em que posa com dois cachorros e elogia o canil. “É falta de noticia, falta de assunto? Só pode”, disse ela. “Ao invés de fazer sensacionalismo, fazer campanha, vamos arrecadar alimentos para pessoas que precisam”.

A imagem de Bruno pelo perfil do Instagram, que tem mais de 58 mil seguidores, causou polêmica por conta das circunstâncias da morte de Eliza Samúdio, em 2010. De acordo com as investigações que apuraram a morte da modelo, Bruno teria ordenado que o corpo dela fosse esquartejado e entregue a cachorros.

As mensagens de críticas a Bruno na rede social foram apagadas, apenas as de apoio foram mantidas. Muitas pessoas também fizeram críticas ao perfil do canil, que tem uma conta privada.