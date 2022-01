O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), de Belo Horizonte, conseguiu detonar um material explosivo encontrado no quintal de um conjunto de casas em Galileia, no Leste de Minas Gerais, neste domingo (23). As edificações estão localizadas no Centro da cidade.

De acordo com o tenente Rafael Lemos, da 18ª Companhia Independente da PM, foi o caseiro, de 71 anos, quem localizou as 90 espoletas pela manhã. Em seguida, o administrador acionou os policiais do pelotão instalado no município.

“Eles foram ao local e, depois de verificarem a situação, entraram em contato com a equipe do esquadrão antibombas, de BH, que se deslocou imediatamente para Governador Valadares e seguiu para Galileia”, contou Lemos.

No local, os militares do Bope constataram que o material apresentava risco de explosão, não sendo possível o transporte ou armazenamento seguro. Uma área isolada na zona rural foi escolhida para detonar as espoletas.

Tenente Lemos disse, ainda, que o responsável pelo material não foi identificado. “Ninguém sabe quem deixou por lá. Trata-se de uma área verde, qualquer pessoa tem acesso ao local”.

A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão de Valadares. As investigações, para tentar localizar o proprietário das espoletas, deverão ficar sob a responsabilidade da Polícia Civil de Galileia.

