Das 18 cidades mineiras com inscrições abertas para vagas de estágio de seis horas diárias e bolsa de R$1.047 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ribeirão das Neves, na Grande BH, é a mais próxima da capital. Para o município, as vagas - que buscam preenchimento de cadastro reserva - são para estudantes da graduação em Direito.

De acordo com o TJMG, além da bolsa, há auxílio-transporte no valor de R$104,70. A carga horária é de 30 horas semanais. Para concorrer, o universitário precisa estar entre o 3º e o 7º período de Direito. A inscrição, gratuita, deve ser realizada na Administração do Foro da Comarca, até o dia 3 de maio, no horário de 12h às 17 horas.

A prova será composta por 20 questões objetivas e uma questão discursiva (aberta). Sua aplicação está programada para o dia 11 de maio, das 9h às 12h, na Escola Municipal Maria Vieira Barbosa (CAIC), localizada à rua Principal, 86, no bairro São Judas Tadeu, em Ribeirão.

Segundo o Tribunal, os selecionados preencherão cadastro reserva para as vagas que surgirem durante o período de validade da seleção pública, que é de um ano a partir da divulgação do resultado (prazo que pode ser prorrogado por igual período a critério do fórum local).

Outras informações podem ser obtidas no edital, divulgado pelo TJMG.

Vagas em Minas

Além de Ribeirão, outras 17 cidades mineiras estão com processo aberto. As vagas são, em sua maioria, para os cursos de Direito, graduação e pós-graduação, além de formação de cadastro de reserva. Veja:

Leia mais:

Tribunal de Justiça de Minas abre inscrições para estágio em todo o Estado