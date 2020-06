A estátua de Tiradentes, na região central de Belo Horizonte, ganhou máscara e avental. Foi a maneira que um grupo de cabeleireiros, comerciantes e artistas encontrou para homenagear diversos profissionais que estão participando do enfrentamento à Covid-19, como aqueles ligado à saúde, bombeiros, policiais e jornalistas.

Além da vestimenta, foram colocados faixas e um balão em forma de coração nas mãos de um dos personagens-símbolo da nossa história. "Tiradentes é um herói brasileiro, que morreu enforcado por uma causa nobre e um exemplo para o que estamos enfrentando hoje", afirma o cabeleireiro Ivan Cândido, um dos articuladores da ação.

Com autorização da Diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público e do Corpo de Bombeiros, a "nova" estátua foi apresentada no final da tarde de quinta-feira (11), com direito à distribuição de 80 potes de álcool em gel e chuva de papel picado. A ação chamou a atenção dos transeuntes, que responderam com buzinaços e aplausos.

A homenagem foi feita por profissionais da beleza, comerciantes e artistas

Na primeira faixa, aos pés de Tiradentes, foi usada uma célebre frase do inconfidente: "Se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria". Na segunda, lê-se "Somos todos negros. Fora racismo". Esta levou ao receio, de alguns moradores da região, de que poderia haver manifestação contra o racismo, como vem acontecendo em várias partes do mundo.

"As pessoas ficaram com medo, achando que era protesto e que iria haver depredação. Logo chegaram 15 policiais, mas eles viram que ninguém iria derrubar a estátua de Tiradentes e, ao final, aplaudiram a iniciativa", registra Cândido.