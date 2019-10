Educadores das redes pública e privada que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras já podem se inscrever para o Prêmio Professor Transformador, uma iniciativa da rede Base2Edu em parceria com a Bett Educar. Os prêmios são viagens para um congresso educacional em Londres, na Inglaterra, e quantias de até R$7 mil para os melhores de cada categoria. As inscrições podem ser feitas neste link.

A proposta do prêmio é reconhecer, valorizar e divulgar boas práticas desenvolvidas por professores que fazem das salas de aula ambientes mais criativos. As inscrições vão até o dia 22 de novembro de 2019 e podem ser feitas neste link. Todos os projetos enviados receberão parecer pedagógico da equipe de pedagogos da rede Base2Edu, especialistas de educação, curadores e embaixadores do prêmio.

As categorias são educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Entre os critérios de pontuação está o envio dos projetos dentro dos períodos divulgados pela organização. As iniciativas também devem estar alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e devem valorizar a diversidade.

Os educadores autores dos 350 projetos com melhor pontuação vão receber o certificado e o selo “Professor Transformador 2020”, além de integrarem uma vitrine e comunidade exclusivas para conexão com outros educadores. Os segundos e terceiros melhores colocados em cada categoria vão receber, além de troféu, prêmio de R$2,5 mil e vão apresentar a iniciativa na edição 2020 da Bett Educar, em São Paulo. Os professores classificados em primeiro lugar em cada categoria vão ganhar R$7 mil e viagem internacional para Londres para participação na Bett Educar 2021.



