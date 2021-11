Belo Horizonte amanheceu sem ônibus nesta segunda-feira (22). Desde a meia noite, trabalhadores do transporte público da capital estão greve para reivindicar reajuste salarial. Por determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 60% dos carros deveriam circular para atender a população, mas não foi o que aconteceu na Estação Diamante, na região do Barreiro.

Desde o início da manhã, centenas de passageiros aguardam pelos ônibus. Muitos usuários do transporte público chegaram antes das 5h para tentar ir para o trabalho sem atrasos. No entanto, os veículos não apareceram.

É o caso de Mateus Elton Miranda Ribeiro, de 26 anos. Ele é morador do bairro Diamante, saiu ainda no escuro, mas foi em vão. "Estou no ponto desde às 5h e até 6h15 não passou nenhum ônibus, nem mesmo metropolitanos", comenta.

A greve

Os trabalhadores do transporte público reivindicam reajuste salarial que está congelado há três anos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), muitos profissionais estão passando dificuldades e afirmam que não dá mais para se sustentarem sem um reajuste.

"Tem trabalhador que não sabe, inclusive, se conseguirá comer até o final do mês. Fizemos a nossa parte por três anos e, agora, queremos o que é de direito”, aponta o presidente do sindicato, Paulo César da Silva.

“Entre os anos 2000 e 2007, eram transportados em média 440 milhões de passageiros por ano, já em 2008 esse número caiu para 430 milhões, em 2019 foram 350 milhões de passageiros e, em 2020, descemos ainda mais chegando a 192 milhões de passageiros. As contas não fecham", informou o presidente do SetraBH, Raul Lycurgo Leite.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) explica que o setor passa por dificuldades, com redução do número de passageiros.

Leia Mais:

Greve dos motoristas de ônibus reflete no trânsito e lota os pontos de embarque em BH

Sem opções de ônibus, passageiros lotam pontos da Cristiano Machado nesta segunda em BH