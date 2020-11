A Estação do Move Rio de Janeiro, na região Central de Belo Horizonte, vai ser interditada neste sábado (28) para obras de manutenção.

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), a interdição na plataforma vai ter início 13h e prossegue até as 16h da próxima segunda-feira (30).

Durante esse período, as linhas serão transferidas para a Estação São Paulo.

Confira:

Atenção usuários da Estação do MOVE Rio de Janeiro (Área Central)

🚧A estação Rio de Janeiro estará fechada das 13h do dia 28/11 até as 4h do dia 30/11 para manutenção.

As linhas serão transferidas para a Estação São Paulo. 🔽Confira: pic.twitter.com/Uzeyxu2LYV