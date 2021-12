A estação Horto do metrô de Belo Horizonte ficará aberta até mais tarde nesta quinta-feira (9). Para atender os torcedores de América e São Paulo que irão ao jogo na Arena Independência esta noite,o local funcionará até às 23h59.

Conforme informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todas as outras estações do sistema estarão abertas, apenas para desembarque, após às 23h. O órgão pede que os usuários evitem filas e adquiram os bilhetes de retorno com antecedência.

Horários

As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações ficam abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete. Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos nos picos e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.

Leia mais:

Libertas, já! América encara o São Paulo, em busca de sua primeira disputa em Libertadores

Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento: saiba o que está em jogo na última rodada do Brasileirão

Prováveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo de América x São Paulo nesta quinta