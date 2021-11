Quem precisou embarcar em um ônibus na extensão da avenida Cristiano Machado, que conecta as regiões Norte e Venda Nova ao Centro, encontrou um cenário um pouco melhor nesta terça-feira (23). Ontem, praticamente ficaram sem opções.

De acordo com o balanço da BHTrans, a Estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, registra 31% das viagens programadas.

⚠️Situação da operação do transporte coletivo (paralisação dos operadores)

% de viagens realizadas em relação às programadas

FAIXA 6h às 7h

Estações:

Barreiro:5%

Diamante:4%

José Cândido:50%

Pampulha:29%

São Gabriel:31%

São José:29%

Venda Nova:28%

Vilarinho:54%

Demais Linhas:42% — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 23, 2021

Na capital, segundo a BHTrans, apenas 30,8% dos ônibus estão circulando.

A greve

Os trabalhadores do transporte público reivindicam reajuste salarial que está congelado há três anos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), muitos profissionais estão passando dificuldades e afirmam que não dá mais para se sustentarem sem um reajuste.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) explica que o setor passa por dificuldades, com redução do número de passageiros.

Na audiência realizada na tarde de segunda-feira (22), o presidente do SetraBH, Raul Lycurgo Leite, disse que as empresas de transporte de Belo Horizonte trabalham em déficit financeiro. O sindicato patronal afirmou ainda que o descumprimento da cláusula contratual que garante reajuste tarifário anual por parte da prefeitura é a causa central do problema.

Os advogados do STTRBH afirmaram que os reajustes concedidos aos trabalhadores não acompanharam os índices da inflação e se declararam insatisfeitos com a resposta do SetraBH ao requerimento de audiência no TRT-3.

De acordo com os representantes do sindicato, o texto mentiu sobre os trabalhadores terem declarado greve durante período de negociação e suprimiu trechos da proposta do SetraBH que tratavam sobre alteração em cláusulas que dizem respeito a direitos como vale alimentação e adicional para motoristas de veículos articulados.

Por sua vez, o presidente do STTRBH, Paulo César da Silva, disse que a liminar expedida pelo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto na última sexta-feira (19) causou descontentamento entre a classe trabalhadora. A reação foi apontada como a razão que impossibilitou a mobilização dos motoristas para cumprir as determinações judiciais.

Uma nova rodada de negociações está marcada para esta terça-feira.

Leia também:

Bloqueios e tumulto marcam a manhã do segundo dia de greve dos motoristas de ônibus em BH

Sequência da greve dos coletivos em BH será decidida em audiência na tarde desta terça