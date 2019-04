As 34 estações do sistema Bike BH, localizadas na área central de Belo Horizonte, serão desativadas a partir desta quarta-feira (10). De acordo com a BHTrans, o contrato com a operadora Serttel chegou ao fim e foram feitos chamamentos públicos para credenciamento de outras empresas interessadas em implementar sistemas de compartilhamento de bicicletas na capital – com ou sem estações.

A empresa Serttel credenciou-se para prestação de serviços de compartilhamento de bicicletas com estação apenas na orla da Lagoa da Pampulha, propondo a instalação de 14 estações (oito a mais do que as seis atualmente instaladas). A empresa assinou o novo contrato no dia 4 de abril e tem 90 dias para colocar o novo sistema em operação, de acordo com a BHTrans.

Até o momento, nenhuma empresa demonstrou interesse em implementar um sistema de compartilhamento de bicicletas com estações na região central. O Chamamento para “Credenciamento de empresas para sistemas de compartilhamento de bicicletas sem estação” foi publicado no dia 22 de janeiro e o recebimento dos envelopes de documentos para habilitação e a documentação técnica está previsto para até o dia 21 de maio. Uma empresa, a Yellow, já disponibiliza bikes sem uso de estações em Belo Horizonte.

“É importante destacar que esse procedimento objetiva criar uma nova alternativa para fomentar o uso de bicicletas, dando à população a possibilidade de utilizar bicicletas sem obrigatoriamente ter que retirá-las ou devolvê-las em uma estação fixa”, afirma a BHTrans.