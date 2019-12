As 37 estações de transferência do Move já contam com wi-fi grátis para o usuário do transporte coletivo municipal de BH navegar, enquanto aguarda ônibus.

Todas as estações de transferência ao longo das avenidas Antônio Carlos (14 estações), Cristiano Machado (9 estações), Pedro I (6 estações), Vilarinho (4 estações), Santos Dumont (2 estações) e Paraná (2 Estações) já estão operando com o sinal gratuito.

A iniciativa é da Prefeitura de Belo Horizonte e realizada por meio da BHTrans e da Prodabel. Agora, a ideia é ampliar a novidade para as estações de integração Pampulha, São Gabriel e Venda Nova.

Como usar o wi-fi grátis BHDIGITAL

Nas estações de transferência do Move ou em qualquer outro hotspot BHDIGITAL disponível na capital, habilite o wi-fi e selecione a rede BHDIGITAL_Prefeitura.

Ao acessar o hotspot BHDIGITAL, a tela de conexão/cadastro é exibida automaticamente.

Se ainda não tem cadastro, ele é feito de modo rápido e fácil, basta ter um número de CPF e um endereço de e-mail.

Conecte usando seu login e senha, e está pronto.

O usuário pode acessar a internet gratuitamente e navegar por tempo indeterminado no site da Prefeitura e por tempo limitado até três horas diárias em outras páginas.

Fonte: PBH/BHTrans