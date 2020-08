Sete estações do Move Metropolitano foram desativadas ao longo da rodovia MG-10, na Grande BH. A maioria fica próximo à Cidade Administrativa. As cabines para embarque e desembarque dos passageiros, conforme a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), foram fechadas devido à queda de usuários do transporte coletivo.

Em nota, o Estado frisou que os pontos de ônibus próximos aos terminais seguem em funcionamento. "As estações tiveram sua operação paralisada juntamente ao fechamento do comércio em função da pandemia", informou.

Antes da chegada da Covid-19 em Minas, o sistema de transporte metropolitano atendia, em média, 19 milhões de passageiros por mês. Com o isolamento social, a queda de usuários foi de aproximadamente 50%. "Nestas estações, a redução de demanda chegou a 80%", diz a Seinfra.

As estações interditadas são: Bosque da Esperança, Trevo Santa Luzia, Trincheira Cidade Administrativa, Canaã, Trevo Morro Alto, Serra Verde e Parque São Pedro.

A secretaria responsável pela mobilidade no território mineiro garantiu que está monitorando, diariamente, o fluxo dos usuários para fazer ajustes quando for necessário. "No momento, está sendo estudada uma possível readequação do sistema e reativação das estações", informou.

