A mineradora Vale divulgou nessa segunda-feira (8) que foram emitidos laudos técnicos que atestam a estabilidade das barragens Diogo, Porteirinha e Monjolo, da mina Água Limpa, no município de Rio Piracicaba, na região Central de Minas.

De acordo com a empresa, as auditorias foram realizadas por consultores especialistas e independentes. Os laudos, emitidos no último dia 28, demonstram que as operações estão em conformidade com a legislação aplicável.

Além disso, a empresa afirmou que continua adotando medidas preventivas para garantir a segurança de suas estruturas.

Ações continuam

A Vale ainda informou que terá início, nesta semana, uma etapa de esclarecimento aos moradores de Rio Piracicaba. Ou seja, agentes sociais, capacitados pela Defesa Civil e pela Vale, realizarão visitas domiciliares às pessoas que residem ou possuem estabelecimentos na chamada zona de autossalvamento.

Os agentes estarão identificados, vestindo colete laranja com a marca da Defesa Civil. Os moradores irão receber o mapa da região – com orientações de como proceder em caso de emergência, indicação de rota de fuga e ponto de encontro.

Durante as visitas, serão registradas informações sobre a população dessas localidades, como número de moradores, idade, pessoas com necessidades específicas de mobilidade e levantamento de animais domésticos. A expectativa é que todas as visitas sejam realizadas neste mês.

Em seguida, a Vale afirma que será agendado teste de sirene e simulado de emergência.