O programa de Gestão de Pessoas e Qualificação de Lideranças, Transforma Minas, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), está com inscrições abertas para cinco vagas no Executivo. Segundo o edital, são oportunidades para atuação na pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Das cinco vagas, quatro serão destinadas à Semad, para as funções de superintendentes nas regionais de Meio Ambiente Alto São Francisco, de Meio Ambiente Leste Mineiro e de Meio Ambiente Zona da Mata e diretor Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas. Os salários são de R$ 5.610 para o cargo de superintendente e 3.300 para a função de diretor regional.

A quinta oportunidade, destinada ao DER-MG, é para a função de diretor de Planejamento, Gestão e Finanças. O salário para o cargo é de R$ 8.500.

As inscrições podem ser feitas até 28 de maio, no site do Transforma Minas. O endereço é: https://www.mg.gov.br/transforma-minas.

