O programa de gestão de pessoas e qualificação de lideranças, Transforma Minas, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), está com inscrições abertas para cinco vagas no executivo estadual. Segundo o edital são vagas para atuação na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Das cinco vagas, quatro serão destinadas ao Semad, para as funções de superintendente Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco, superintendente Regional de Meio Ambiente Leste Mineiro, superintendente Regional de Meio Ambiente Zona da Mata e diretor Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas. Os salários são de R$ 5.610 para o cargo de superintendente e 3.300 para a função de diretor regional.

A quinta vaga, destinada ao DER-MG, é para a função de diretor de Planejamento, Gestão e Finanças. O salário para o cargo é de R$ 8.500.

As inscrições podem ser feitas ate o dia 28 de maio, no site do Transforma Minas. O endereço é: https://www.mg.gov.br/transforma-minas