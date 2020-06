Suspensas desde março como medida de combate à Covid-19, as visitas a internados em hospitais administrados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) foram liberadas no último sábado (27), após sanção de lei que trata do assunto pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo). A regulamentação abre a possibilidade de que a visitação seja presencial ou por videoconferência. Nesta terça-feira (30), o Estado informou que a implantação do formato é de responsabilidade dos gestores das unidades de saúde.

"Vai caber aos gestores dos hospitais fazerem esse planejamento de como realizar essa visita remota, observando todos os protocolos sanitários, de saúde que forem pertinentes. A gente indica que qualquer tipo de descumprimento pode ser encaminhado para o Conselho Estadual de Saúde", declarou João Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Conforme a Lei 23.667/2020, no caso da visita presencial, os centros médicos deverão seguir todas as recomendações sanitárias para evitar que ocorra o contágio pela Covid-19 durante os encontros. As visitas, porém, poderão ser vetadas caso exista contraindicação médica. Em relação aos contatos à distância, a possibilidade só não será empregada em caso de falta de equipamentos necessários para tal.

Em ambos os casos, a lei prevê que a unidade de saúde fundamente e apresente, por escrito, os motivos pelos quais houve a negativa da visitação. O Estado não informou qual é a previsão para que as visitas on-line, efetivamente, passem a funcionar. "A gente espera que, em breve, tenhamos essa possibilidade ampliada para a população de visita remota aos seus entes queridos, que estão internados nos hospitais", informou.

A reportagem entrou em contato com a SES-MG para entender como funcionará o serviço e qual é a previsão de funcionamento e aguarda um retorno.

Suspensão durou 4 meses

As restrições a visitas em hospitais da rede pública do Estado tiveram início no dia 17 de março. Na época, a SES informou que pacientes internados em unidades de terapia intensiva poderiam receber uma pessoa por dia, por no máximo 30 minutos, em horário específico. Nas enfermarias, só era prevista a presença de um acompanhante, que estava impedido de circular pelo centro de saúde.

Em ambos os casos, as pessoas não poderiam ter acima de 60 anos, serem portadores de doenças graves ou com sintomas gripais, além de gestantes.