Altamente transmissível, a variante Ômicron do coronavírus avança cada vez mais em Minas, podendo provocar colapso dos serviços considerados essenciais. O alerta é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Nesta quinta-feira (14), mais de 15 mil casos da Covid foram confirmados.

Diante do risco de que o novo pico da doença possa afetar hospitais, farmácias, supermercados e transporte público, o Estado irá adotar a redução do tempo de isolamento, de dez dias para sete dias, no caso de pessoas com sintomas leves. A medida foi recomendada pelo Ministério da Saúde.

“A decisão foi técnica e não vejo risco de aumentar a disseminação. Também temos que entender que a Ômicron vai disseminar tão rápido, que os serviços essenciais vão ficar colapsados com tantas pessoas doentes. Serviços de saúde, transporte público, todos serão impactados com o número de pacientes sintomáticos que não poderão conviver. Então, essa medida de redução do prazo é fundamental”.

A partir de agora, o isolamento deverá ser feito por sete dias, desde que o contaminado não apresente sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas sem o uso de antitérmicos.

Aqueles que realizarem testagem com resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento antes do prazo, desde que não apresentem sintomas. Se o resultado for positivo, é necessário permanecer em isolamento por 10 dias a contar do início dos sintomas.

Já para aqueles que no 7º dia ainda apresentem sintomas, é obrigatória a realização da testagem. Caso o resultado seja negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem sintomas para sair do isolamento. Com o diagnóstico positivo, o período deverá ser mantido por pelo menos 10 dias contados a partir do início dos sintomas, sendo liberado do isolamento desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 24h.

“Todo mundo que não testou, mas tem síndrome gripal, fique em casa. Especialmente agora com a Ômicron. Se alguém estiver com sintoma, na dúvida, se não tem teste, está com Covid até que se prove o contrário”.

