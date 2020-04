Com 34.018 pacientes sendo investigados por suspeita de terem contraído Covid-19, 314 casos confirmados, 45 óbitos em avaliação e três mortes pela doença comprovadas, Minas Gerais anuncia o lançamento de um novo edital, para a contratação de 2.000 leitos da rede de prestação de serviços associada à Secretaria de Estado de Saúde (SES). A informação é do titular da SES, Carlos Eduardo Amaral, que divulgou também que há 300 leitos de enfermaria atendendo a pacientes com covid-19 em Minas e 50 leitos de UTI realocados para o mesmo fim. Amaral apontou ainda que a Fhemig dispõe de 21 hospitais e o Estado conta ainda com 480 prestadores, que são instituições filantrópicas ou de saúde.

Amaral anunciou ainda que a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) começa nesta quinta-feira a realizar testes diagnósticos de Covid-19. Além disso, ele argumentou que a SES estaria buscando dar mais capacidade operacional aos laboratórios da Funed, que fazem os testes em Minas atualmente, e iniciando parcerias com redes de laboratórios.

O secretário anunciou que o edital de seleção de consórcios intermunicipais de saúde, lançado na última semana, obteve a adesão de 48 dos 74 consórcios mineiros. O objetivo, segundo ele, é que os consórcios que aderiram ajam de forma complementar às ações dos serviços de saúde do Estado, dando mais agilidade ao enfrentamento da Covid-19.

Na próxima sexta-feira (3), de acordo com Carlos Eduardo Amaral, será encerrada mais uma revisão do plano de contingência do Estado contra a Covid-19, norteador de todas as ações das secretarias municipais, de hospitais e outras instituições da saúde, e será divulgada uma publicação com orientações para todos os envolvidos no enfrentamento da pandemia em Minas.

