O governo de Minas anunciou, nesta segunda-feira (1), a escala de pagamento do salário dos servidores para o mês de março, referente a fevereiro de 2021. A primeira parcela dos salários, no valor de R$ 2 mil, será paga no dia 10 e a segunda parcela, com o restante do rendimento, no dia 19.

O Estado relembrou que os trabalhadores das áreas de Saúde e Segurança Pública, que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, receberão o salário integralmente na data da primeira parcela. Esse critério tem sido adotado há alguns meses pelo governo.

13º salário

Também para o dia 10 deste mês está previsto o pagamento de mais uma parcela do 13º salário para os servidores que ainda possuem valores a receber. O valor dessa parcela será de até R$ 2 mil.

Em abril, será feita a quitação do restante do 13º de todos os servidores ativos e inativos. Dessa forma, conforme o Estado, 100% do funcionalismo público terá recebido o abono natalino integral até o próximo mês.

"Até o início deste mês, mais de 78% dos servidores já tinham recebido o benefício de forma integral. Os demais servidores receberam R$ 5 mil relativos ao 13º salário até o momento", informou, em nota.

De acordo com o Estado, o pagamento será possível graças à entrada de receitas extraordinárias no caixa do governo, como as decorrentes da Lei Kandir, além da melhoria na arrecadação estadual, proporcionada pela aceleração da atividade econômica em Minas.

