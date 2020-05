A morte de uma jovem de 14 anos que morava em Betim, na Grande BH, mas foi infectada pelo novo coronavírus em São Paulo, foi incluída no balanço de vítimas da Covid-19 em Minas Gerais. Além da adolescente, o Estado confirmou outras cinco mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 127 o número de pessoas que perderam a vida em Minas em razão da enfermidade.

Conforme o mais recente levantamento sobre a pandemia, 115 casos de Covid foram confirmados entre segunda-feira (11) e esta terça-feira (12), saltando para 3.435 os doentes em território mineiro. Além disso, 101.496 notificações aguardam o resultado de exames para atestar ou descartar a Covid. Outros 118 óbitos também estão em análise.

Confirmações

A jovem de Betim já tinha histórico de problema de saúde. Em outubro de 2012, ela foi submetida a um transplante de coração. No ano passado, após apresentar complicações, passou a morar em São Paulo para prosseguir com o tratamento. Em março deste ano, fez um segundo transplante e, no mês seguinte, foi infectada com a Covid-19. Ela morreu em 3 de maio.

"Apesar de o contágio da doença e a morte terem ocorrido em São Paulo, por ser a paciente residente em Betim, o óbito é contabilizado para este município", explicou a prefeitura da cidade mineira.

No Estado, das vítimas infectadas, 1.655 são homens e 1.653, mulheres. Segundo o levantamento, 78% dos diagnosticados com a Covid têm entre 20 e 59 anos. Apesar de representar uma pequena parcela dos infectados, com 594 casos confirmados, idosos com mais de 60 anos representam 79% dos mortos.

Do total de pessoas que não resistiu à doença, 87% apresentavam outras complicações, como hipertensão e diabetes, que pode ter contribuído para o agravamento do novo coronavírus.

Distribuição

Belo Horizonte continua sendo a cidade com mais mortes e casos da doença, com 26 óbitos e 966 doentes. Juiz de Fora, na Zona da Mata, contabiliza 14 mortes e 326 confirmações. Em Uberlândia, 11 pessoas perderam a vida e 243 foram infectadas pela enfermidade.

De acordo com balanço da SES, 248 municípios mineiros já registraram pelo menos um caso da doença e 60 cidades confirmam mortes.

