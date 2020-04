O número de mortos em Minas Gerais por Covid-19 foi revisto para baixo nesta quinta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde, que havia divulgado seis óbitos confirmados pela manhã e, à tarde, em coletiva virtual à imprensa, corrigiu esse número para quatro. O secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral Tavares, leu uma nota de esclarecimento afirmando que “ocorreu um erro na extração das informações no sistema onde ficam disponíveis os resultados de exames realizados pela Funed” e que não há óbitos confirmados em Contagem, Juiz de Fora e São Gonçalo do Rio Preto. No entanto, foi confirmado mais um óbito em Belo Horizonte nesta quinta-feira.

O Estado tem 3.084 casos suspeitos de Covid-19, 370 pacientes com a doença já confirmada e 55 óbitos em investigação. Marcelo Cabral informou que há 2.013 leitos disponíveis para a atenção a vítimas do novo coronavírus em Minas, e que 66 deles são ocupados por pacientes neste momento. Outros 21 doentes de CTI receberam alta, segundo o secretário. A quantidade de leitos clínicos disponíveis para o enfrentamento da pandemia no Estado, revelou ainda o secretário-adjunto, é de 11.625, sendo 286 deles com pacientes internados e 348 liberados por alta dada a pacientes. A taxa de ocupação, portanto, é de 2%.

Além disso, Marcelo Cabral disse que a SES habilitou 19 laboratórios da rede estadual de saúde para que possam fazer os exames diagnósticos da Covid-19 e que isso deverá incrementar a liberação de resultados, com a análise diária de 1,8 mil amostras.

Ainda segundo ele, o serviço telefônico Ligue Minas, que atende pelo número 155, passará a ser um canal de atendimento sobre o novo coronavírus, com informações tanto para os profissionais de saúde quando para o público em geral, na opção 2.