O governo de Minas entrega, nesta segunda-feira (5), mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 às 28 Unidades Regionais de Saúde do Estado. A previsão é que a distribuição dos imunizantes aos municípios ocorra nesta terça. Essa é a 11ª remessa de doses enviada pelo Ministério da Saúde a Minas, totalizando 4.661.980 doses (veja abaixo).

Ao todo, são 1.016.650 doses, sendo 943.400 delas da CoronaVac e 73.250 da AstraZeneca. Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a CoronaVac será utilizada para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das Forças de Segurança.

O quantitativo será, ainda, usado para aplicar a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos e como segunda dose em 7% dos trabalhadores da Saúde, 87% da população entre 75 e 79 anos, e 80,4% da população entre 70 e 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose para 10,2% aos trabalhadores da Saúde.

De acordo com o Estado, a logística de envio aos 853 municípios mineiros será feita com apoio das Forças de Segurança do Estado. "Aeronaves do BOA (Batalhão de Operações Aéreas) dos Bombeiros e efetivo terrestre da Polícia Militar atuam no transporte e escolta dos insumos para que toda operação aconteça de forma ágil e segura", informou, em nota.

O primeiro voo saiu às 9h, do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e a previsão é que até 14h todo o quantitativo tenha sido entregue às unidades. A partir daí, conforme o Estado, os municípios devem buscar as vacinas e podem dar prosseguimento imediato à vacinação da população.

Prioridade

No grupo prioritário das Forças de Segurança estão os trabalhadores envolvidos em atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra Covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria.

O detalhamento das entregas pode ser visto neste link. O arquivo está em formato .xls (Excel).

Remessas

Até o momento, Minas já recebeu 4.661.980 doses de vacinas contra a Covid-19, em 11 remessas. Veja:

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

Retirada de vacinas no Estado

As URS que receberão as vacinas em aeroportos delas nesta segunda-feira são SRS Alfenas; SRS Diamantina; SRS Governador Valadares; SRS Juiz de Fora; SRS Manhuaçu; SRS Montes Claros; GRS Pedra Azul (Pouso em Jequitinhonha); SRS Pouso Alegre; GRS São João del-Rei; SRS Teófilo Otoni; SRS Uberlândia; e GRS Unaí.

Já as URS que retirarão as vacinas em aeródromo de URS polo são SRS Barbacena; SRS Coronel Fabriciano; GRS Ituiutaba; GRS Januária; GRS Leopoldina; SRS Passos; SRS Patos de Minas; GRS Pirapora; SRS Ponte Nova; GRS Ubá; SRS Uberaba; e SRS Varginha.

Por fim, as URS que irão retirar as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, são SRS Belo Horizonte; SRS Divinópolis; GRS Itabira; e SRS Sete Lagoas.

