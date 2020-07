O consumo de alimentos no interior de padarias, restaurantes e bares passa a ser proibido, a partir desta quinta-feira (9), em 174 cidades de Minas. A mudança vai atingir cerca de 4 milhões de moradores de municípios que aderiram ao Minas Consciente, programa para a flexibilização controlada das atividades econômicas no Estado (saiba mais aqui).

Até então, era permitido que os estabelecimentos oferecessem o serviço de alimentação desde que houvesse distanciamento de mesas. A medida torna obrigatória a venda apenas por delivery ou entrega no balcão.

"Mesmo com as mesas com espaço, não está mais previsto no protocolo. Houve um pedido de prefeitos, solicitando essa alteração. O plano é dinâmico, com o maior propósito na preservação de vidas", declarou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, em coletiva nesta tarde.

Avanço à Onda Branca

Passalio também informou que, a partir deste sábado (11), 37 das 51 cidades da macrorregião de saúde Centro-Sul que aderiram ao Minas Consciente, como Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Carandaí, foram liberadas para avançarem para a Onda Branca do Minas Consciente.

A Onda Branca é um dos níveis hierárquicos de orientação sobre o que pode ou não funcionar em um município. Nela, além dos comércios essencias, podem abrir estabelecimentos de baixo risco, como autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas. Segundo Passalio, a liberação veio após melhora nos índices epidemiológicos nesses locais.

Por fim, o chefe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) atualizou para 174 o número de prefeituras aderentes ao Minas Consciente no Estado. As macrorregiões com o maior número de municípios participantes são:

Sudeste, com 51 cidades, como Juiz de Fora, Muriaé e Além paraíba;

Centro-Sul, com 37, incluindo Barbacena, Carandaí e Conselheiro Lafaiete;

Centro, com 21, como Sete Lagoas, Ouro Preto e Curvelo;

Noroeste, com 16 municípios, incluindo Patos de Minas e Lagoa Formosa.

Atualmente, Minas tem 4 macrorregiões na Onda Branca (Centro-Sul, Leste do Sul, Norte e Sul) e 10 na Onda Verde (Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sudeste, Triângulo Norte, Triângulo Sul, e Vale do Aço).