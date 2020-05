O Governo de Minas trabalha para garantir que haja leitos suficientes para atender a todos pacientes com estado grave de síndrome respiratória no auge da epidemia de Covid-19. A previsão é que, quando a curva alcançar o máximo no Estado, mais de 50% dos casos confirmados da doença sejam relativos a demandas a pessoas com gravidade tão grande, que irão demandar leitos de CTI e UTI.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o Estado prevê um pico na curva da epidemia de Covid-19 para o dia 8 de junho, com estimativa 3 mil casos confirmados, sendo 1.647 deles com necessidade de atendimento em terapia intensiva. “Estamos fazendo todo o preparo para ampliar o número de leitos para atender essa demanda”, afirmou o secretário.

Ele informou ainda que essa previsão será analisada novamente esta semana, conforme os novos dados da doença no Estado. Até o momento, Minas teve 127 mortes e 3.435 casos confirmados por exames laboratoriais. Há 118 óbitos sob investigação e mais de 101 mil notificações pendentes de resultados. Vale lembrar que o Estado tem priorizado os testes de Covid-19 para as pessoas internadas com suspeita da doença, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, asilados e pessoas restritas de liberdade.

Atualmente, 63% dos leitos de terapia intensiva e 66% dos leitos de enfermaria na rede SUS no Estado estão ocupados. Em relação aos pacientes com Covid-19, a ocupação é de 6% para leitos de UTI e 4% para os clínicos.

Neste cenário, Minas tem estrutura suficiente para atender aos casos relacionados ao novo coronavírus sem sofrer um colapso no sistema de saúde. “Entendemos que há, sim, uma capacidade operacional significativa no Estado, não estamos tendo um aumento na demanda que venha trazer uma mudança significativa”, disse Amaral.

O governador Romeu Zema também garantiu que Minas vivencia um cenário seguro em relação ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. Segundo ele, o Hospital de Campanha está pronto e será utilizado quando tiver que ser demandado – até o momento, não houve saturação nos hospitais tradicionais.

Durante a coletiva, o governador informou que o Hospital de Campanha de Belo Horizonte foi o mais barato do país, feito com R$ 5,3 milhões – recursos que vieram, principalmente, da Fiemg. São 768 leitos disponíveis na estrutura montada no Expominas para atender pacientes, caso haja um aumento na ocupação dos hospitais.

O governador reforçou ainda que houve uma ampliação de mais de 300 leitos de UTI no interior do Estado e que foram adquiridos mais de mil respiradores, utilizando recursos das multas pagas por Vale e Samarco, em relação às tragédias em Brumadinho e Mariana, respectivamente.