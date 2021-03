A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta quarta-feira (31), que pretende intensificar o processo de vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês, ampliando o número de doses aplicadas. Para isso, o Estado fará um estudo dos municípios que ainda estão com estoque acumulado de vacinas. Outra decisão informada pelo governo é a obrigatoriedade de que a rede privada informe o estoque de medicamentos e paralise cirurgias eletivas.

"O objetivo é auxiliar na logística e acelerar o processo de imunização nas cidades, uma vez que a aplicação das doses é de responsabilidade das prefeituras", informou o Estado, em nota. O estudo será feito em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Defensoria Pública.

De acordo com o governo, a permissão do Ministério da Saúde para que os estoques sejam integralmente utilizados na aplicação da primeira dose do imunizante deverá ajudar na intensificação do processo de vacinação, ainda neste mês, nesses municípios que podem estar com estoques acumulados e vacinação lenta.

O assunto foi tratado em reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a evolução da pandemia em Minas, nesta quarta, e que também decidiu pela manutenção de 13 das 14 macrorregiões de Saúde na onda roxa no Estado.

Medicamentos e cirurgias eletivas

Ainda durante o encontro, o Comitê aprovou a alteração nas deliberações que tratam do fornecimento de medicamento e marcação de cirurgias eletivas na rede privada.

De acordo com o Estado, em relação aos medicamentos necessários para intubação, os hospitais particulares deverão informar à SES-MG sobre os estoques de tais insumos. Até agora, a obrigatoriedade era somente para as instituições hospitalares públicas, filantrópicas e contratualizadas com o SUS.

Já as cirurgias eletivas deverão ser suspensas na rede privada, dada a escassez geral de medicamentos de intubação em nível nacional e a ocupação elevada de leitos. A medida já havia sido adotada pela rede pública.

Leia mais:

Contas públicas têm déficit de R$ 11,77 bilhões em fevereiro

Onda roxa continuará em 13 das 14 macrorregiões de Minas

Pagamento do novo auxílio emergencial começa na próxima terça-feira; veja