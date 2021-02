Minas já vacinou 379.220 pessoas contra a Covid-19 desde que a campanha de vacinação começou no Estado, em janeiro. Desse grupo, 102.909 receberam a segunda dose do imunizante, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (15).

As aplicações foram feitas em 349.930 profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus; 20.875 idosos em asilos; 2.280 deficientes em residências inclusivas e 6.135 índios que vivem em aldeias.

Receberam a segunda dose 91.937 trabalhadores da saúde; 8.536 idosos; 315 deficientes e 2.121 indígenas. Ao todo, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.171.180 unidades dos imunizantes ao Estado.

Segundo o Vacinômetro, painel da SES que monitora a imunização, das doses enviadas pelo ministério, 1.168.060 foram repassadas às Unidades Regionais de Saúde e 1.032.716 foram encaminhadas aos 853 municípios mineiros. As restantes seguem armazenadas nas URSs.

Números da Covid

Segundo o boletim, em 24 horas, Minas confirmou 1.446 novos casos de Covid, chegando a 808.693 infectados. No mesmo período, oito óbitos foram contabilizados no Estado. Ao todo, já são 16.887 vítimas da doença desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Os recuperados da enfermidade, no entanto, já são 733.382. Já os pacientes em observação, internados ou em isolamento social, são 58.424.

Vacinação na Grande BH

Em Belo Horizonte, a vacinação dos idosos com 89 anos ou mais começou na última segunda-feira (8). Neste sábado (13), foi a vez das pessoas entre 86 e 88 anos, processo que deve perdurar durante esta semana.

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Betim inicia a vacinação daqueles com mais de 90 anos que moram na cidade da Grande BH. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o agendamento será feito pelas equipes de assistência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por telefone ou pessoalmente.

