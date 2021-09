Escolas estaduais do polo regional Triângulo vão receber R$ 36 milhões do governo de Minas para aquisição de mobiliários e equipamentos diversos. Integram o polo as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) de Ituiutaba, Monte Carmelo, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Unaí.

O valor será repassado às escolas via caixa escolar, por meio de termo de compromisso, para que as próprias unidades de ensino façam a compra dos equipamentos e mobiliários de acordo com as suas necessidades, conforme o catálogo disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação.



Esses valores fazem parte do segundo lote do montante de R$ 500 milhões anunciados pelo governador Romeu Zema e a secretária de Educação Julia Sant’Anna, que serão distribuídos para a melhoria da infraestrutura das escolas estaduais de Minas.



Poderão ser adquiridos itens para a renovação de mobiliários e equipamentos de cozinha, refeitório, pátio e área administrativa da escola. Foi realizado um levantamento junto às unidades de ensino, e, a partir de um catálogo, elas apontaram quais equipamentos seriam necessários adquirir, como armários, fogão industrial, projetor multimídia, bebedouros, sofá para sala de professores, entre outros.

Outras regiões

Até o final do ano, todas as escolas da rede pública estadual de Minas serão beneficiadas com a aquisição de mobiliários e equipamentos diversos. A liberação dos recursos será feita em lotes, de acordo com a necessidade de cada Superintendência Regional de Ensino (SRE).

No primeiro, foram contempladas as escolas dos polos regionais Norte, Vale do Aço e Zona da Mata, somando mais de R$ 177 milhões. Os recursos já foram repassados para as caixas escolares das unidades de ensino dessas localidades, que já estão dando andamento nos processo de compra dos equipamentos.

*Com Agência Minas

