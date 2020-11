Chegou ao fim o impasse judicial de 11 anos que envolvia o terreno no bairro Céu Azul, na Pampulha, ocupado pela comunidade Dandara. Nesta segunda-feira (11), o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, Elton Pupo Nogueira, homologou um acordo que prevê o pagamento de R$ 51 milhões do Estado de Minas Gerais para a construtora proprietária do terreno ocupado em 2009.

Dandara é uma das maiores ocupações de Belo Horizonte e conta com cerca de 2 mil famílias. Foi uma das comunidades beneficiadas pelo plano da prefeitura, em parceria com o Governo de Minas, para a regularização de áreas ocupadas. O bairro já é atendido por empresas que prestam serviços básicos, como Copasa e Cemig, além de posto de saúde.

O valor deve ser incluído no orçamento e vai obedecer à ordem cronológica de pagamento de precatórios. O total será atualizado desde a data da realização do laudo pericial, feito em junho de 2016, até o dia da expedição do precatório. Antes da ocupação, a construtora planejava fazer no local um projeto com 1.140 apartamentos, que dependia de aprovação da prefeitura.

A reportagem do Hoje em Dia pediu um posicionamento sobre o acordo para o Governo de Minas e aguarda retorno. A reportagem não conseguiu contato com a construtora até o momento.