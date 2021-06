O decreto que institui o pagamento de um benefício financeiro de R$ 600, em parcela única, a mineiros em situação de extrema pobreza foi publicado na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial de Minas Gerais.

Conforme o documento, o auxílio, chamado de Força Família, será depositado na conta do beneficiário até o dia 1º de agosto deste ano. Já o calendário de saque do valor será definido em conjunto com a instituição financeira a ser contratada para realizar o pagamento.

Para ter direito, as famílias interessadas precisam ter a renda per capita mensal do grupo familiar de até R$89 e estar cadastrada no CadÚnico - Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A parcela única será paga somente ao responsável familiar da família

cadastrada.

Força Família

Desenvolvido como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômicas e sociais da pandemia de Covid-19, o Força Família faz parte do Recomeça Minas, projeto que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 30 de abril para apoiar a população. O auxílio foi sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo) no último dia 21.

De acordo com o governo, a previsão é de que o benefício seja quitado em agosto, após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial que está sendo efetuado pelo governo federal.

O recurso virá de um programa de Recuperação Fiscal, conhecido como Refis. A ideia é oferecer para empresas inadimplentes a possibilidade de regularizar os débitos junto ao Estado, mediante descontos ou, até mesmo, isenção de juros.

Os valores obtidos na negociação das dívidas serão destinados à desoneração fiscal e ao financiamento de setores econômicos mais impactados pela crise econômica que foi desencadeada pela pandemia de Covid-19.

