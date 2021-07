Um protocolo para o retorno seguro da torcida aos estádios de futebol de Minas Gerais deve ser apresentado na próxima semana pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Na tarde desta sexta-feira (9), o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Adriano Aro, se reuniu com o titular da SES, Fábio Bacheretti, para discutir a elaboração das normas.

"Teremos novamente público em Minas Gerais, mas para viabilizar isso ficou decidido que a equipe técnica da secretaria fará uma apresentação para a FMF explicando os novos requisitos e o formato deste protocolo", enfatizou Aro.

O compromisso de elaborar um protocolo aconteceu após o governo estadual liberar a presença do público em estádios do Vale do Aço, região que está na Onda Verde do Minas Consciente. Mas a medida só é válida para as cidades que fazem parte do programa e que tenham aprovação da prefeitura.

"O documento está sendo elaborado pela equipe técnica da SES-MG e seguirá para a apreciação dos comitês reguladores. Com base nas análises da SES-MG sobre o atual cenário epidemiológico e assistencial do estado, que começa a apresentar redução de incidência e mortalidade por Covid-19 em Minas Gerais em função do avanço da vacinação", informou em nota a pasta.

No Vale do Aço, a flexibilização ocorreu após a taxa de incidência da Covid cair 29% na última semana e 36% nos últimos 14 dias, fazendo com que a região passasse para a Onda Verde. Essa etapa é a mais flexível e prevê a realização de eventos sem limite de pessoas, desde que haja distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, uso de máscara e higienização das mãos.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima semana quando ocorrerá a apresentação e a aprovação do protocolo.

Assista ao pronunciamente de Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, sobre a reunião: