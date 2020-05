A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemig), selecionou 17 projetos e ideias inovadoras contra a pandemia de coronavírus de empresas e Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT’s) mineiras.

Neste primeiro momento, três projetos serão contemplados com o recurso total de R$ 950 mil, para desenvolver as propostas de enfrentamento à doença e à superação dos danos sociais e econômicos por ela causados.

Ao todo, 71 projetos foram inscritos no mapeamento de soluções de ICTs e empresas mineiras para auxílio no combate à covid-19.

Propostas

As propostas submetidas por formulário foram avaliadas em caráter preliminar quanto à relevância e viabilidade financeira diante do contexto da crise, considerando as visões da Saúde e do Desenvolvimento Econômico.

Os projetos selecionados foram classificados para participação em chamada exclusiva da Fapemig, na qual será realizada avaliação de aspectos de inovação e pertinência científica, para instrução do processo e repasse financeiro à empresa ou ICT.

Critérios

As avaliações da primeira fase foram feitas por um comitê composto por representantes da Sede, Fapemig, Secretaria de Estado de Saúde, Fhemig e Funed, que classificou 17 projetos como prioritários, sendo que dois desses não solicitaram recursos financeiros e receberam apoio para articulação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico; e um foi financiado por meio da complementação financeira de um projeto que já estava em andamento na Fapemig.

Dos outros 14 classificados, três receberão o aporte já na próxima semana. São eles:

• Ultrassonografia ultraportátil à beira do leito com suporte de telemedicina para triagem de pacientes com covid-19 - Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Fundep;

• Desenvolvimento de kit diagnóstico com técnica de amplificação isotérmica (rt-lamp) para eficientização da assistência hospitalar durante a pandemia da covid-19: enfrentamento conjunto Fiocruz e Fhemig;

• Aspectos epidemiológicos e moleculares da covid-19 na Zona da Mata mineira, construção de vetor recombinante com potencial para vacina oral e interferência do Sars-Cov-2 na estrutura da microbiota do trato respiratório superior, com implicações na evolução da doença - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Portal Simi - Especial coronavírus

Além do mapeamento, as instituições inscritas foram adicionadas ao portal do Sistema Mineiro de Inovação (Simi), ambiente em que estão compiladas as principais informações sobre o ecossistema de inovação mineiro.

São informações sobre empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação. A aba especial "Covid-19" dá acesso a notícias relevantes, relacionadas à pandemia.

O Portal também disponibiliza todos os editais e oportunidades que estão em aberto para o enfrentamento do novo vírus.

Startups

Startups com soluções que podem minimizar a propagação do coronavírus ou minimizar os efeitos da pandemia também podem se cadastrar no site para fortalecer a rede de combate, com soluções para questões que impactam a realidade durante a pandemia.

São exemplos isolamento social (sistema delivery), e-learning (aprendizado a distância), saúde remota, trabalho remoto, smart cities (cidades inteligentes), entre outros. O principal critério é o foco no combate à propagação do vírus e ou na imunização, além de minimização de sintomas e eficiência em testes rápidos para o coronavírus.