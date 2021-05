Sob risco de uma terceira onda da Covid-19 no Brasil, o governo de Minas está preocupado com a situação das terapias intensivas do Estado. Nove das 14 macrorregiões de saúde estão com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento contra a doença.

Em entrevista ao Hoje em Dia, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que o sistema de saúde mineiro está no limite. Só nesta quarta-feira (26), mais de 11 mil pessoas testaram positivo para o novo coronavírus.

“Não tivemos aquele intervalo longo entre a onda que passamos há pouco tempo e este momento de aumento de casos. Então, ainda não deu tempo de recuperarmos os estoques do kit intubação, que os leitos hospitalares reduzem a ocupação”, afirmou o chefe da pasta.

Além disso, Baccheretti frisou que o governo estadual está tentando ampliar o número de leitos de terapia intensiva para tratar os doentes que desenvolveram a forma grave da enfermidade. “Não sabemos se será uma terceira onda, mas pode ser um pico. E qualquer pico com ocupação alta de CTI pode ser muito estressante para o sistema de saúde”.

No entanto, o secretário afirma que Minas já se preparou de forma antecipada quanto à disponibilização de oxigênio às unidades de saúde, o que não deve ser um problema no atual momento da pandemia.

Assista a entrevista completa:

Números

Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas já testaram positivo para o coronavírus em Minas. Desses casos, cerca de 39,5 mil evoluíram para óbitos.

Por outro lado, outros 1,4 milhão de pacientes se recuperaram da doença, enquanto 82 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento.

