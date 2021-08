Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos após uma confusão durante um evento em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite do último domingo (15). O rapaz mais velho, segundo a Polícia Militar, chegou a lesionar um tenente após negar-se a obedecer a ordem de busca pessoal. Ele também tentou fugir da abordagem em um cavalo pelas ruas do bairro. Após a detenção, ele afirmou que estava bêbado.

De acordo com a corporação, um grupo de pessoas realizava um encontro de cavalos na rua Caribé, no São Benedito. Em determinado momento, durante patrulha pela região, os militares constataram que alguns integrantes estavam discutindo de forma inflamada, e que a situação poderia evoluir para agressões. Por essa razão, os agentes se aproximaram de alguns deles e pediram que eles se retirassem do local.

Dois jovens, de 22 e 26 anos, não teriam reagido bem à recomendação. O mais velho, inclusive, estava com um “volume” no bolso da calça - o que viria a ser confirmado mais tarde como um canivete de cerca de 15 centímetros de lâmina. Os militares solicitaram à dupla que se posicionasse para receber uma busca pessoal. “Não vou colocar a mão na cabeça e ninguém vai me abordar”, teria declarado o rapaz de 26 anos, segundo foi documentado no boletim de ocorrência.

Jovem de 22 anos afirmou que estava bêbado

Nesse momento, o jovem de 22 anos teria feito uma “barreira humana” contra os agentes, impedindo que o mais velho fosse abordado. Como eles tentavam atrapalhar o trabalho policial, os militares deram uma volta para tentar conter a dupla, mas não obtiveram sucesso. Nesse momento, o tenente Marcos Gustavo da Silva, de 34 anos, sofreu uma lesão no braço e precisou ser levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade.

O rapaz subiu no cavalo e iniciou fuga. Apesar disso, agentes posicionados em outros pontos da cidade ouviram o chamado pelo rádio e conseguiram deter o homem. O outro rapaz também foi detido. Eles também foram encaminhados para uma UPA, devido a escoriações resultantes da confusão, e depois foram para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia. À polícia, o rapaz mais velho afirmou que estava bêbado e que não queria ter machucado o militar.

