O governador de Minas Romeu Zema (Novo) disse, nesta sexta-feira (26), que o Estado necessita com urgência de um abastecimento dos medicamentos usados em pacientes com Covid-19, internados em hospitais. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele teme a falta de insumos.

A publicação foi divulgada logo após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros governadores. “O tema foi o combate à pandemia e um dos problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Esse problema tem que ser tratado urgentemente”, disse.

Romeu Zema aproveitou a oportunidade para se solidarizar com todos os mineiros que foram afetados pela doença e disse que o Estado está “trabalhando intensivamente e fazendo todo o possível para poder salvar vidas”, concluiu.

O Hoje em Dia entrou em contato com o Ministério da Saúde e questionou sobre o fornecimento de insumos aos estados, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Cobrei hoje, em reunião com o presidente do Senado e colegas governadores, que se cumpra os critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI). Queremos vacinar logo nossos idosos, Forças de Segurança e nossos professores. pic.twitter.com/AHqvjOYrcp — Romeu Zema (@RomeuZema) March 26, 2021

