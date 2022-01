Os estoques de sangue do tipo O (negativo) e B (positivo) estão em nível crítico no Hemominas de Minas Gerais. De acordo com a fundação, a reserva estadual pode durar apenas quatro dias.

Conforme a assessora de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas, Viviane Guerra, as pessoas que puderem doar devem ir até um posto de captação no máximo até o final desta semana. "Nós sempre estamos com baixa no tipo O positivo e negativo . Nós temos sangue para no máximo até quatro dias. Quem for agendar a doação deve tentar para o mais rápido possível", explica.

Os tipos O, A e AB, todos com fator RH negativo, estão em estado de alerta. Isso significa que, para que não haja falta de sangue disponível, a reposição deve acontecer em até uma semana.

Saiba como doar

A Fundação Hemominas adota como critérios básicos para avaliar quem se encontra ou não apto a doar sangue. Quando passa pela triagem, o candidato é entrevistado por um profissional de saúde, que faz algumas perguntas de caráter pessoal. Segundo a Hemominas, as informações prestadas são mantidas em rigoroso sigilo.

Pessoas que estiverem com sintomas gripais como: tosse, febre, coriza e dor de garganta não podem doar sangue. Após 30 dias elas podem retornar para que o procedimento seja feito. As outras condições e restrições podem ser encontradas neste link.

O agendamento pode ser feito pelo site do Hemominas (disponível neste link).

