Dois novos radares começaram a funcionar, nesta terça-feira (3), em rodovias localizadas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Ferros, na região Central de Minas.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), responsável pela operação dos equipamentos, os radares estão instalados no km 6 da LMG-806, em Ribeirão; e no km 388 da MGC-120, em Ferros.

Nesses locais, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h e de 60 km/h, respectivamente.

Com a inclusão desses dispositivos, as rodovias mineiras sob responsabilidade do DER/MG passam a ser monitoradas por 466 radares fixos.

Veja a localização de todos eles aqui.