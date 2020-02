A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (24), três mulheres que faziam parte de uma quadrilha especializada em furtos e roubos de celulares em Belo Horizonte. Desde a última sexta-feira (21), o grupo levou 55 aparelhos durante o Carnaval da capital.



As suspeitas, duas chilenas e uma colombiana, com idades entre 20 e 25 anos, guardavam os telefones em um hotel no centro de BH. A Polícia chegou ao local após uma das vitimas conseguir rastrear o aparelho. Outros suspeitos são procurados pela PM.



Três réplicas de armas, utilizadas para ameaçar as vítimas, também foram apreendidas com as mulheres. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteciam em qualquer horário do dia.

As suspeitas e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Plantão 2, no bairro Floresta, na região Leste de BH.

Orientações

Para encontrar um celular furtado ou roubado, a orientação dos órgãos de segurança é que as vítimas procurem uma delegacia com o boletim de ocorrência, nota fiscal do celular e o número de identificação do aparelho (Imei).

No Carnaval de BH neste ano, o folião também pode procurar duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que oferecem o serviço de bloqueio imediato dos celulares conhecido como cBloc.