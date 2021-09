Crises sucessivas de estresse podem provocar sérios problemas ao coração, inclusive em jovens, mesmo naqueles que não têm hipertensão. De acordo com um estudo publicado recentemente no jornal da Associação Americana do Coração, "o estresse psicossocial é o fator-chave que contribui para a patogênese da hipertensão e das doenças cardiovasculares".

Cobranças no trabalho, contas a pagar, filhos e, agora, a pandemia são fatores que podem resultar em crises de estresse. E ele se manifesta como um alerta em situações complicadas. O grande problema é quando isso ocorre várias vezes em um curto espaço de tempo.

A psicóloga Adriane Pedrosa, da Cetus Oncologia, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta terça-feira (21), às 17h30, sobre os perigos do estresse. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

