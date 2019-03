Um jovem de 19 anos, estudante de Ciências da Computação da UFMG, foi encontrado após ficar dois dias desaparecido numa cachoeira em Rio das Ostras, em Brumadinho, na Grande BH. O universitário estava perdido desde a última segunda-feira (18) e, preocupados com o sumiço do filho, os pais do rapaz procuraram a delegacia para prestar queixa.

A Polícia Civil foi até a república onde o jovem morava, no bairro São José, região da Pampulha, e descobriu o possível paradeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou o helicóptero para fazer buscas na área da cachoeira. O jovem foi localizado no fim da tarde de quarta-feira (20). Segundo os militares, ele estava debilitado, desidratado e com náuseas.

Ele foi trazido de aeronave até o Aeroporto da Pampulha, onde passou pela primeira avaliação médica e reencontrou com a família. Em seguida foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde recebeu hidratação e, em seguida, alta.

O pai do estudante, que veio do interior para acompanhar o caso, ficou aliviado por encontrar o filho. A delegada Maria Alice Faria, Chefe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), também comemorou o desfecho. "É gratificante, em meio a tantas notícias avassaladoras, poder retornar um filho ao convívio familiar", afirmou.

