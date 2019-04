Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira (17) após tentar matar o diretor da escola estadual onde estuda em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, de 52 anos, conseguiu imobilizar o jovem e, assim, impedir o crime.

Segundo o tenente Renato Alves, o adolescente já havia sido apreendido outras vezes por atos infracionais, tais como associação ao tráfico, ameaças e lesão corporal. Além disso, ele também já foi expulso de uma escola na cidade.

Conforme o militar, o jovem havia sido suspenso das aulas por mau comportamento e ameaçou o diretor. A polícia foi chamada, mas após as ameaças ele havia fugido. No entanto, cerca de duas horas depois, ele voltou à escola com uma faca e tentou atingir o homem, que se esquivou do golpe e imobilizou o adolescente.

O diretor não teve ferimentos, mas precisou ser medicado em uma policlínica da cidade devido ao estado de choque. O jovem também não foi ferido e foi levado para a delegacia da cidade. A faca usada por ele foi apreendida.

