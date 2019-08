Um estudante de 21 anos denunciou, em redes sociais e à Polícia Militar, uma série de agressões que teriam sido feitas por seguranças do Clube Chalezinho - boate localizada no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Os fatos, segundo o jovem, ocorreram na madrugada do último sábado (17). Ele vai mover dois processos contra a casa noturna por causa dos acontecimentos.

Em entrevista ao Hoje em Dia, Luiz Gustavo Lanna disse que foi ao Chalezinho com amigos, para uma festa que acontecia na parte interna da casa. Por volta de 4h, Lanna disse que foi ao banheiro com um casal de amigos. Após realizar as necessidades fisiológicas, ele informou que ficou aguardando a garota na porta do sanitário feminino junto com o amigo.

Neste momento, um segurança da casa teria abordado os dois e mandado eles saírem do local. “Ele falou que estávamos encarando, olhando as meninas dentro do banheiro. Tentamos explicar que só estávamos esperando a namorada do meu amigo, mas desde o começo ele não foi educado, agiu com grosseria”, disse Luiz.

Sem escutar a versão apresentada, o segurança, conforme o estudante, chamou outros quatro funcionários que faziam a guarda da boate. “Eles já chegaram me agarrando, agredindo. A namorada do meu amigo explicou a situação, mas eles não acreditaram nem que ela namorava com meu amigo. Me arrastaram e disseram que iam me pôr para fora. Mas em vez de me tirarem de lá, me levaram para uma salinha fechada, perto da cozinha”.

No cômodo, Luiz diz que foi agredido com socos, chutes além de xingamentos por cerca de dez minutos. “O chefe da segurança estava lá dentro e, em vez de pedir para eles pararem as agressões, mandou que me batessem mais”, contou. O estudante informou que o amigo chegou a filmar o início das agressões.

Todavia, um dos seguranças bateu no celular. O aparelho caiu no chão e só foi visto pelo estudante dentro da sala para onde foi levado. “O celular estava na mão de um dos seguranças e eu vi ele apagando todos os vídeos. Consegui pegar o telefone e sair de lá”. Luiz relatou que foi para a parte externa da boate. Lá ele conseguiu sair por um portão e ficou ao lado de fora aguardando a Polícia Militar.

Segundo ele, a corporação demorou cerca de uma hora para chegar ao local. Quando os policiais foram à boate para atender a ocorrência, o jovem denunciou que os agentes se negaram a registrar a ocorrência. “Eles (os policiais) acreditaram na versão dos seguranças que disseram que eu tinha me envolvido em uma briga de rua com outras duas pessoas. Negaram as agressões e ignoraram meus machucados”, conta.

Com a suposta negativa da PM, o jovem conta que retornou para casa e, pela manhã, procurou uma delegacia para registrar a ocorrência. Após formalizar o boletim, ele ainda realizou um exame de corpo e delito para diagnosticar as causas dos hematomas no corpo. Em fotos publicadas nas redes sociais, Luiz mostrou roxos nos braços, pescoço, pernas e mãos.

As imagens também mostram vergões nas costas e na barriga que, de acordo com ele, foram causados quando os seguranças o arrastaram pela casa. “Eu não fui o primeiro e sei que não vou ser o último a passar por isso. Frequentava o Chalezinho há três anos e agora não quero nem passar perto mais. Estou muito abalado com esse acontecido até hoje, me machucou bastante”, desabafou.

Questionado sobre contatos com a administração da boate, Luiz Gustavo informou que nem ele, nem familiares, receberam contatos A versão foi confirmada por Eliane Cristina de Oliveira, advogada do estudante. A defensora informou que vai mover dois processos contra o Chalezinho.

Uma ação será na vara criminal, pelas agressões, e outra na vara cível, pedindo danos morais. “A boate tem câmeras de segurança e vamos pedir as imagens das câmeras para anexar ao processo junto com o laudo do exame de corpo e delito”, disse Eliane, que está confiante em vitória no tribunal. “O depoimento da vítima tem riqueza de detalhes. Só quem passou por uma situação assim consegue descrever com tantos detalhes, além das testemunhas”, destacou.

Retornos

A reportagem tentou contato com a administração do Chalezinho em ligações nos celulares dos administradores e no fixo, mas os telefonemas não foram atendidos. Um pedido de esclarecimentos foi registrado no site da boate. O Hoje em Dia também questionou a Polícia Militar sobre a denúncia de negativa dos agentes em registrar o boletim de ocorrência.

Em nota, a corporação informou que recebeu duas chamadas para o Clube Chalezinho na data do fato. “A guarnição deslocou até o local e uma das solicitantes fez contato com os militares que realizaram o devido registro do fato. O outro solicitante não foi localizado e tão pouco se manifestou para a guarnição”, justificou.