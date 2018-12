Universitários beneficiados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão mais um mês para renovar os contratos firmados neste ano. O prazo terminaria amanhã, mas foi prorrogado até 31 de janeiro.

O aditamento é válido para os acordos assinados por meio do Novo Fies. Do total de inscritos no programa no primeiro semestre, pouco mais de 44 mil já concluíram ou iniciaram o processo, realizado a cada seis meses. O número representa 75% dos favorecidos.

A renovação é feita pela Caixa Econômica Federal (CEF). Antes, o procedimento era executado pelo Ministério da Educação (MEC).

Conforme o cronograma do agente financeiro, são as instituições de ensino superior que iniciam o aditamento. Depois, as informações prestadas são validadas pelo próprio estudante, no site caixa.gov.br.

Mudanças no contrato, como a troca de fiador, obrigam o beneficiado a comparecer a uma agência da CEF, acompanhado do novo avalista e com a documentação exigida em mãos.

A expectativa do governo federal é disponibilizar 100 mil vagas para o Fies em 2019; a oferta está condicionada à disponibilidade de R$ 500 milhões, provenientes do orçamento do MEX

Modelo

O Novo Fies foi lançado em 2017. O modelo financia as mensalidades de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior particulares.

As modalidades vigentes são de acordo com a renda familiar do universitário. A primeira delas tem juro zero para quem recebe até três salários mínimos per capita, com empréstimo diretamente do governo federal. O menor valor é de 50% do curso, enquanto o limite máximo semestral é de R$ 42 mil.

Já o tipo P-Fies vale para candidatos com renda familiar per capita entre três e cinco salários mínimos. Nesse caso, o acordo é feito por condições definidas pelo próprio banco. Em 2018 foram disponibilizadas 210 mil vagas para essa linha de crédito.

Para muitas pessoas, o programa é a possibilidade de realizar o sonho de cursar o nível superior. Que o diga a estudante de jornalismo Keila Silveira, de 22 anos, aluna das Faculdades Promove, em Belo Horizonte.

“Consegui financiar 50% do valor, já que também ganhei uma bolsa parcial pelo ProUni. Pela minha condição financeira, não teria como pagar as mensalidades”, afirma Keila Silveira.

Exigências

O interessado em concorrer a uma vaga no Fies precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), a partir da edição de 2010, e obtido nota igual ou superior a 450. O candidato não pode ter zerado a prova de redação.

*Com Agência Brasil