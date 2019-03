Um jovem de 20 anos foi preso na noite desta quinta-feira (14), após fazer vários disparos contra um colega na porta de uma escola em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, eles eram colegas de sala na Escola Estadual Deniz Valle e se desentenderam porque a vítima estaria flertando com a namorada do autor. Após uma discussão, o jovem teria pegado uma arma emprestada com um amigo e aproveitado a entrada dos alunos que estudam à noite para fazer os disparos contra ele.

Ninguém se feriu, mas, segundo o cabo Nascimento, da 1ª Cia Independente da Polícia Militar, os tiros assustaram estudantes e funcionários. As aulas do turno da noite foram canceladas.

Ainda conforme o cabo, a arma do crime ainda não foi encontrada. “Ele disse que se livrou do revólver perto da casa dele, mas nós fizemos buscas por vários locais e não encontramos nada. É possível que alguém tenha pegado a arma, mas nós vamos continuar procurando”, explicou Nascimento.

O militar contou que o jovem já tem passagens por tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia de plantão do Barreiro, em Belo Horizonte.

A tentativa de homicídio no colégio de Nova Lima aconteceu um dia depois que um adolescente e um homem encapuzados atacaram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), resultando na morte de 10 pessoas, incluindo os assassinos.

Agressão em escola de Mathias Lobato

Uma adolescente de 16 anos também foi esfaqueada e agredida dentro de uma escola estadual da cidade do Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (13). Segundo o boletim de ocorrência, duas adolescentes teriam brigado por causa de um namorado e, enquanto uma delas era advertida pela diretora, a outra estudante foi até a casa dela e voltou acompanhada do irmão, de 15 anos, que estava com uma faca. A vítima foi esfaqueada na sala da diretora e os irmãos foram presos.