Alunos de Betim e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão retornar às escolas a partir de agosto. Conforme informações divulgadas pelas prefeituras, os municípios se preparam para que a volta das aulas presenciais ocorra ainda no início do mês.

Em Betim, cerca de 59 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino – que inclui alunos do ensino fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos centros infantis municipais e das creches conveniadas – retomam as atividades nem 2 de agosto.

De acordo com a administração municipal, dois protocolos foram enviados ao Ministério Público. Um deles apresenta as diretrizes pedagógicas e um segundo pontua as normas sanitárias que servirão de base para o plano de trabalho de todas as unidades escolares da rede municipal.

No retorno das aulas, as escolas deverão, dentre outras providências, garantir o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes e respeitar a lotação máxima permitida em cada sala, estabelecida conforme o espaço de cada uma.

Contagem

Em Contagem, o retorno também está programado para agosto. Segundo a prefeitura da cidade, a decisão pela retomada foi definida após uma reunião realizada nessa terça (29), entre a prefeita Marília Campos e a Defensoria Pública da Infância e Juventude do município.

Para o retorno, a prefeitura publicará, até 16 de julho, o planejamento para o modelo híbrido e o calendário de volta às aulas para os estudantes da cidade.

