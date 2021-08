Estudantes de Belo Horizonte que ainda não são recebem o Meio Passe têm até 29 de agosto para fazer o cadastro e solicitar o benefício destinado a alunos do ensino médio e da Educação de Jovens Adultos (EJA), matriculadosem estabelecimentos de ensino público da capital e que morem a uma distância igual ou superior a 1 quilômetro da escola que frequentam.

A oferta de novos benefícios depende da disponibilidade de vagas e a prefeitura entrará em contato com o candidato, caso seja selecionado, e informará sobre o procedimento para envio da documentação.

Os estudantes que já haviam realizado o cadastro em fevereiro deste ano não precisarão refazer o processo, mas é importante que revisem a inscrição no site, para verificação do status da sua inscrição.

Com o retorno presencial das aulas do ensino médio, a PBH retomou o pagamento em agosto para os aprovados e que foram cadastrados em fevereiro. O programa é vinculado à necessidade de deslocamento e leva em consideração o calendário letivo de aulas presenciais.

O Meio Passe Estudantil é concedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e é equivalente a 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a residência e a escola do aluno beneficiário. O desconto é válido para o serviço de transporte público coletivo de passageiros do município.