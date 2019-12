Dois estudantes de medicina, de 21 e 25 anos, foram presos com seis tipos de drogas diferentes, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no posto de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (21). O entorpecente estava escondido dentro da cueca dos jovem e uma pequena quantidade foi encontrada ainda dentro de uma mochila.

De acordo com a PRF, os dois teriam saído do Paraguai com as drogas e seguiam para a cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, onde moram, para uma festa rave. Uma das drogas encontrada é o MDMA, que tem potentes efeitos estimulantes e alucinógenos.

A dupla foi encaminhada para a delegacia de Betim.